- Numarul cazurilor de coronavirus ce au fost raportate in Romania a ajuns la 20.945. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.103 au fost declarate vindecate și externate, iar bilanțul deceselor a ajuns la 1360.

- Peste 5.990.590 de cazuri de infectie cu coronavirus au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei, dintre care cel putin 2.491.400 sunt in prezent considerate vindecate, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale de luni, ora 11:00 GMT.

- Ziarul Unirea OFICIAL: 155 NOI cazuri de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 17.191 de infecții și 1.126 persoane decedate din cauza COVID-19 In Romania au fost confirmate 155 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, bilanțul total urcand la 17.191 de infecții. In total, in țara…

- Focar uriaș de coronavirus in județul Neamț, la un centru pentru persoane cu handicap, unde peste 160 de persoane, angajați și beneficiari, au fost infectate. Este vorba despre 100 de pacienți și 67 de angajați. “Salariatii COVID-19 pozitivi, aflati in izolare preventiva la domiciliu, au fost internati,…

- Madonna a avut Coronavirus la finalul turneului mondial, in luna Martie! Madonna sustine ca a fost infectata cu Coronavirus in luna martie, la finele turneului sau mondial Madame X. Turneul a fost interupt brusc la inceputul pandemiei de COVID-19, atunci cand autoritatile au interzis adunarile mari…

- Pana marti, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 19 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța, una…

- Duminica seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in...