De la poeme la videopoeme cu Asociația 7 ARTE Douazeci de poeme, care apartin unor poete contemporane au fost transformate in videopoeme de Asociatia 7 ARTE, cu scopul de a promova literatura contemporana scrisa de autoare, catre un public nou. In plus, demersul Asociatiei 7 ARTE doreste sa arate frumusetea care reise din diversitatea de voci pe care o are in acest moment poezia contemporana scrisa de femei. Proiectul La feminin. Videopoeme se adreseaza publicului larg, nu este destinat doar cunoscatorilor, fiindca asa dorim sa starnim interesul oamenilor pentru poezie. In lunile august, septembrie si octombrie, pe paginile de socializare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

