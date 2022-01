De la poarta grădinii la computerland Mie imi place dezordinea vietii mai mult decat ordinea retelelor sociale. Imi plac oamenii ingandurati sau veseli, intalniti pe strada, in institutii, la restaurante sau la petreceri. Imi place cand pe oameni ii uneste dorinta de a se distra, de a manca, de a bea, de a sta stramb si a judeca drept, de a iubi, de a gresi. Nu cred in Romeo si Julieta de pe Facebook, oricat ar vrea sa ma convinga mass-media. Imi place statul de vorba, ca la o pauza a constructorilor Turnului Babel, cand se trancaneste mai puternic decat muzica, imi place deci neoranduiala vietii in toata frumusetea si vitalitatea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viata, sanatatea si timpul vietii noastre pamantesti sunt daruri primite de la Dumnezeu, care trebuie insa pastrate si cultivate cu multa grija, smerenie si intelepciune, a afirmat sambata Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, la slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, de binecuvantare…

- In varsta de 41 de ani, Augustin Viziru a devenit cunoscut publicului larg prin intermediul rolurilor pe care le-a interpretat in telenovelele de acum ani de zile, de la Acasa TV. El e actor, a jucat in multe filme, dar și seriale de televiziune. Acum, acesta a fost invitat intr-un podcast, acolo unde…

- Luna aceasta s-au implinit doua secole de la intruparea din glodul Moscovei a țarului literaturii ruse, Feodor Mihailovici Dostoievski (1821-1881). Viața de roman i-a fost depașita in intensitate doar de...

- Potrivit International Cat Care (IAC), exista șase etape ale vieții pisicilor, însa chiar și așa, este greu de determinat vârsta unei pisici dupa caracteristicile obișnuite pe care le-am lua în considerare în cazul unui om, cum ar fi parul grizonat, artrita sau alte afecțiuni…

- Nicolae Gostar a fost un arheolog si istoric roman. Astazi se implinesc 43 de ani de cand s a stins din viata. Nicolae Gostar s a nascut pe 2 martie 1922, la Deva si s a stins din viata pe 23 octombrie 1978, la Constanta. In urma cu 43 de ani, conferentiarul universitar doctor Nicolae Gostar era unul…

- Un husean in varsta de 67 de ani, nevaccinat si inspaimantat de perspectiva de a ajunge pe un pat de spital, a invins temutul virus dupa ce s-a internat intr-o unitate medicala din Barlad.

- Radu Lupescu este medic in Franta. A fost decorat chiar de presedintele acestei tari pentru lupta anti-COVID-19. El descrie acum situatia dintr-o zona a Frantei unde vaccinarea a ajuns la 75%.