- Dorian Popa a avut surpriza sa vada ca piesa a ajuns in mai putin de 24 de ore virala pe Youtube si se afla in trending pe locul 1. Pe 26 august, de ziua internationala a cainelui, solistul constaentean si a lansat noul videoclip la piesa "Inoata Chelutu", la care a lucrat cateva saptamani, atat la…

- Pasionata de muzica inca de mica, tanara actrița Maria Peia lanseaza primul ei single, “Nori de scrum”, chiar in ziua in care implinește 15 ani. Piesa este compusa de Magic Juice și Iuliana Pușchila (Vocea Romaniei), versurile fiind scrise chiar de Maria, impreuna cu Iuliana Pușchila, și beneficiaza…

- In 1975, Rod Stewart lansa piesa “Sailing” ca prim single de pe albumul “Atlantic Crossing”, al șaselea din cariera solo și primul inregistrat in Statele Unite. Pana atunci, el inregistrase doar in Marea Britanie. Melodia avea sa devina cel mai mare hit a lui Rod Stewart in Marea Britanie. Piesa genereaza…

- ​În urma cu 21 de ani, baieții de la 3 Sud Est cucereau piața autohtona cu melodia "Amintirile". Feli a scos de la naftalina hit-ul constanțenilor și l-a rearanjat într-o versiune pentru vara anului 2020.Laurențiu Duța, Viorel Șipoș și Mihai Budeanu (3 Sud Est) lansau în…

- Vulpița și Rafaelo au atins un record de vizualizari cu cea mai noua piesa lansata recent. Melodia „Maki,maki suhi” a facut peste 1 milion de vizualizari, in doar 20 de ore și se afla pe locul intai pe youtube Romania.

- In aceasta seara, Rafaelo și Vulpița au lansat o noua piesa ”Sushi Maki”, o piesa la care au muncit mult, insa pentru ea au facut și un videoclip pe masura. Au schimbat mai multe ținute, dar au invațat și mișcari de dans pe care nu le-au mai facut pana acum.

- Artistul timișorean K-RIGA a lansat un nou videoclip la piesa Tango, realizat de Happy End Studio in care alaturi de protagonist apar și dansatorii școlii TangoMalena, Gușat Silviu (Modus Vivendi), Alexandra Lex și Bianca Laudacescu. Luna trecuta, artistul pe numele lui adevarat Cariga Daniel Claudiu…

- In anul 1994, suedezii de la Rednex aveau sa cucereasca lumea cu „Cotton Eye Joe„, melodie ce se regasește pe albumul lor de debut “Sex & Violins”. Piesa are cel mai mare succes in Germania, unde ajunge pe primul loc, se vinde in peste un million de exemplare și primește de doua ori discul de platina.…