- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin" Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Biden a avertizat „orice alta parte ostila Israelului" sa nu incerce sa profite de criza provocata de Hamas.Joe Biden…

- Cupa Romaniei Patrula Airsoft, in weekend la Alba Iulia. Cetatea Alba Carolina se transforma intr-un camp de lupta In weekend, in zilele de sambata și duminica, in Cetatea Alba Carolina se va desfașura Cupa Romaniei Patrula Airsoft. Startul competiției va fi dat sambata, 9 septembrie, de la ora 09.00.…

- Este al doilea sezon in care Cupa Romaniei folosește noul format, cu o faza a grupelor la care participa 24 de echipe: 8 echipe din... The post Aradul are doua echipe in grupele Cupei Romaniei. Cu cine lupta Progresul Pecica și UTA appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost luni, 4 septembrie, pe linia frontului, in Donetk, in est, si in regiunea Zaporojie, in sud, iar in discursul video nocturn adresat compatriotilor, inregistrat in tren, a vorbit despre aceste vizite si a spus ca a vrut sa auda personal de ce au nevoie…

- Seful agentiei spatiale ruse Roskosmos a declarat vineri ca rachetele balistice intercontinentale Sarmat, cunoscute și sub denumirea Satan II, care pot transporta zece sau mai multe focoase nucleare, au fost puse in serviciul de lupta, a relatat presa rusa, citata de observatornews.ro .

- Sute de pompieri incearca sa stinga mai multe incendii de vegetatie izbucnite in apropierea orasului Gelendjik de la Marea Neagra, una dintre cele mai populare statiuni din Rusia, a anuntat miercuri primarul local, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Rusia a anuntat, duminica, ca a ridicat de la sol un avion de lupta SU-30 pentru a intercepta deasupra Marii Negre o drona de recunoastere Reaper a fortelor aeriene americane, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Nr. 244 Oradea, 24.08.2023 COMUNICAT DE PRESAPompierii bihoreni continua lupta cu incendiile de padure, in Franta Pompierii militari bihoreni care fac parte din modulul national de pre pozitionare, specializat in stingerea incendiilor de padure, mobilizat in Franta, intervin de peste 70 de ore, alaturi…