De la pandemia de COVID-19 la pandemia de frică In urma cu un an, in orasul Wuhan din China izbucnea o boala infectioasa, respiratorie, o forma de pneumonie care nu raspundea la tratamentele clasice. De atunci, peste 76,8 milioane de oameni au fost infectati cu noul coronavirus, din care 43,3 milioane au trecut cu bine peste aceasta boala fiind declarati vindecati, 1,69 milioane de oameni au decedat din cauza COVID-19 sau cauze asociate infectiei, milioane de oameni infectati inca se lupta in spitale, izolati la domici (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Circa 500.00 de chinezi din Wuhan, adica aproape 5% din totalul celor 11 milioane de locuitori ai orasului, s-au imbolnavit in realitate de COVID-19, conform unui studiu realizat de Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din China. Datele arata ca numarul real al persoanelor infectate din Wuhan,…

- O "cetateana jurnalista" chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata luni la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, la un an de la aparitia COVID-19 in acest oras, relateaza France Presse.

- In timp ce cea mai mare parte a lumii se lupta cu noile valuri ale pandemiei de coronavirus, Taiwan tocmai a marcat a 200-a zi consecutiva fara transmitere locala a bolii, noteaza CNN . Raspunsul Taipeiului la epidemia de coronavirus a fost unul dintre cele mai eficiente din lume.Insula cu 23 de milioane…

- Peste 4,7 milioane de oameni sint testați pentru coronavirus in provincia chineza Xinjiang dupa ce un caz asimptomatic a fost inregistrat in orașul Kashgar, a anunțat comisia sanitara a regiuni intr-un comunicat emis simbata, conform CNN. Programul de testare in masa a identificat alte 137 de persoane…

- Fostul premier portughez a spus ca ar fi putut fi facute multe mai multe, daca tarile ar fi colaborat pentru combaterea bolii care a ucis peste un milion de oameni. ”Pandemia de Covid-19 este o problema globala majora pentru intreaga comunitate internationala, pentru multilateralism si pentru mine,…

- Orașul chinez Qingdao iși testeaza pentru Covid-19 intreaga populație de noua milioane de oameni in doar cinci zile. Testarea in masa are loc dupa ce au fost depistate 12 cazuri noi la un spital care trata pacienții cu coronavirus veniți din strainatate.

- Autoritațile chineze din Qingdao anunța ca in doar cinci zile vor efectua testele pentru depistarea COVID-19 pe intreaga populație de noua milioane de oameni, relateaza Reuters.Decizia afost luata dupa ce au fost confirmate zeci de cazuri de infectare cu SARS-Cov-2intr-un spital local care trateaza…