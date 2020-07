Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va ramane instabila astazi și in urmatoarele zile, fiind in vigoare o serie de avertizari meteorologice. Temperaturile vor fi ridicate in aceasta perioada, dar aversele torențiale iși vor face din nou simțita prezența. ANM a prelungit codul galben de vreme rea. Astfel ca de azi, ora 10.00 pana…

- Rușii și alte țari post-sovietice marcheaza astazi Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste. Anul acesta, Piața Roșie a fost goala din cauza pandemiei de coronavirus, tradiționala parada fastuoasa fiind anulata. In schimb, au fost organizate show-uri aviatice și marine.

- Cu puțin timp in urma, meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de fenomeni meteo periculoase pentru – Județul Caras-Severin: Moldova Noua, Oravița, Pojejena, Racașdia, Gradinari, Sasca Montana, Coronini, Ticvaniu Mare, Ciclova Romana, Garnic,Varadia, Socol, Berliște, Carbunari, Naidaș, Vrani,…

- Liderii politici din Belarus, Brazilia, Nicaragua si Turkmenistan par sa nege riscurile pandemiei de coronavirus, refuzand sa adopte masuri drastice pentru limitarea contagierii, relateaza cotidianul Financial Times."In timp ce majoritatea tarilor au luat masuri drastice de combatere a raspandirii…

- Pe zi ce trece vad cum lumea incepe sa se sature de versiunea oficiala a poveștii cu virusul. Ca o fi teoria conspirației, ca o fi doar o abureala ieftina, ca nu se pupa cifrele, ca a citit ceva pe Facebook și așa mai departe. Bulgarele de zapada este, inca, micuț, dar se rostogolește. Deocamdata […]…

- Vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor și al intensificarilor de vant, iar valorile termice, in special cele nocturne, se vor situa ușor sub cele normale la aceasta data in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in prima parte a intervalului in regiunile…

- Uniunea Salvati Romania a realizat o platforma online ca arata cum au cheltuit banii primariile si consiliile judetene pe functionarea si modernizarea spitalelor din subordine in luna februarie a.c., luna in care se prefigura deja criza de sanatate publica.ldquo;V ati intrebat vreodata pe ce cheltuie…

- Inna se numara printre artiștiiromani care au avut șansa, prin prisa carierei, sa vada toata lumea, avandconcerte pe aproape toate continentele. Izolata in casa de mai bine de o luna,am fost curioși sa aflam unde era artista acum fix un an și ce facea atunci. Artista a marturisit pentru Libertatea ca…