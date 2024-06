Cei 4 ani ai lui Nicușor Dan la conducerea Primariei Generale vor lasa urme adanci Bucureștiului, prin multitudinea de probleme care s-au acutizat in timpul mandatului actualului edil. Este vorba despre termoficare, trafic, poluare, administrarea parcurilor, consumul de droguri, spații verzi, dezvoltare urbanistica, iar exemplele pot continua. Nicușor Dan, candva olimpic la matematica și, in […] The post De la olimpic la matematica la repetent in administrație publica: materiile la care Nicușor Dan nu a luat examenul first appeared on Ziarul National .