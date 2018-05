De la "no news" la "fake news"

Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea Herta Muller, laureata cu premiul Nobel pentru Literatura in 2009, neaga faptul ca ar fi membra in Uniunea Scriitorilor din Romania (USR) si caracterizeaza drept o procedura nedemocratica...

- Alex si Marian, doi tineri din Satu Mare, au inceput totul in gluma, dar cei in fata carora au dansat i-au privit altfel, ca pe niste promotori ai dansului popular, astfel ca gluma lor s-a transformat intr-o afacere.

- Sustinatori si admiratori din intreaga tara l-au intampinat pe Tiberiu Useriu la revenirea in Romania, dupa ce sportivul a reusit sa castige pentru a treia oara consecutiv ultramaratonul de 618 kilometri de la Cercul Polar.

- In Republica Moldova continua sa ninga generos. In localitațile din centru și, mai ales, din nordul țarii, stratul de zapada a ajuns la o grosime de jumatate de metru. Prim-ministrul Pavel Filip a convocat la ora 12:00 ședinta Comisiei pentru Situații Excepționale.

- Valcea este un judet extrem de ofertant cand vine vorba despre denumiri haioase sau ciudate de locuri si localitati. De la Maciuca, Madulari sau Muereasca, la Caciulata, Vaideeni sau Hurezi, toate au in spate cate o poveste interesanta.

- Mai mulți cititori din Gherla au sesizat duminica seara apariția unei lumini ciudate. Evenimentul s-a petrecut cu puțin timp inainte de ora 19. Lumina foarte puternica a fost observata chiar in varful unui deal, in vestul orașului, deasupra localitații Bunești. Cei care au vazut-o au povestit ca era…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de ninsori abundente in opt judete din nordul tarii, valabila din aceasta seara si pana vineri dupa-amiaza.

- Verdict al judecatorilor gorjeni in dosarul in care doi tineri din Dragutesti au fost judecati pentru lipsire de libertate si talharie calificata. Marian Costin Andronache si Andrei Udrea au ajuns in spatele gratiilor in...