- In ediția 20 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, un moment cu adevarat surprinzator a fost atunci cand personajul Gina Felea din „Baieți de oraș” și-a facut apariția in bucatarie! Actrița Anca Dinicu a facut show de zile mari.

- Farfuria care va ajunge in fața chefilor va fi o adevarata poveste, asezonata cu o bautura speciala: ness frecat, fara zahar. Va fi o jurizare cum n-a mai fost alta pentru ca Gina are replici și raspunsuri pentru orice intrebare. “Ma doare in partea stanga de cat am ras. N-am mai ras așa tare de…

- O surpriza de proporții din ediția 20 din seoznul 8 „Chefi la cuțite” a fost atunci cand in platoul indragitului show culinar și-a facut apariția actrița Anca Dinicu, pe care mulți o știu pentru modul savuros in care a interpretat personajul Gina Felea.

- Luni seara a fost incontestabil seara Chefilor la cuțite. Conform Kantar Media, Chefi la cuțite a fost lider de piața in randul publicului comercial cu varste cuprinse intre 18 și 49 de ani cu o medie de 9...

- Ștefan Banica și fiul lui au fost invitați in cadrul show-ului Chefi la cuțite, ediția de luni seara. Radu și-a demonstrat talentul in bucatarie, spre surprinderea celor trei jurați, care nu se așteptau la o așa prestație. Pe de alta parte, tatal lui a recunoscut ca este expert doar in pregatirea unui…

- Mario Fresh a lasat microfonul din mana și a intrat in bucataria „Chefi la cuțite” sa demonstreze ca nu este bun doar la cantat, ci și la gatit. Artistul i-a impresionat pe jurați cu un preparat tradițional, „ca la mama acasa”.

- Domenico Bellantoni, fiul fostei concurente Amalia Sicilianca, și-a luat inima in dinți și a decis sa arate la emisiunea „Chefi la cuțite” faptul ca pasiunea pentru bucatarie e moștenire de familie!