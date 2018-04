Stiri pe aceeasi tema

- Am vorbit cu etnologul Otilia Hedeșan despre insemnatatea Paștelui pentru banațeni, despre obiceiuri și semnificații in Banatul de astazi, dar și in Banatul de altadata. „Unul dintre lucrurile care marcheaza aceasta sarbatoare este in primul rand componenta sa religioasa. Asta și face…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim este adusa ASTAZI - sambata 07 aprilie 2018 in jurul orei 18:00 pe Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti cu un avion special, de o delegatie a Patriarhiei Romane. Patriarhul Daniel o ofera clerului si credinciosilor prezenti la slujba de Inviere oficiata la Catedrala patriarhala,…

- Paștele, cea mai importanta sarbatoare a creștinatatii abunda in tradiții și superstiții. Pe langa bucatele tradiționale pregatite pentru masa de Paști, o superstiție importanta este legata de lumanarea de la slujba de Inviere.

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata seara, la Biserica romano-catolica „Sf. Treime” din Piata Mare din Sibiu, alaturi de sotia sa, Carmen, cei doi urmand sa participe la slujba de Inviere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Bulgaria nu va expulza diplomati rusi ca raspuns la atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia in orasul englez Salisbury, a anuntat vineri premierul bulgar Boiko Borisov, relateaza site-ul agentiei Reuters. Borisov sustine ca Bulgaria,…

- In timp ce lumea se concentreaza pe exercițiile militare facute de armata președintelui rus Vladimir Putin și pe noile arme nucleare prezentate de Moscova, China iși exercita dominația in aria ei de influența. Imaginile surprinse din satelit arata ca statul condus de Xi Jinping nu ezita sa iși arate…

- Liderul Transnistriei a luat cuvantul la forumul "Вместе с Россией" („Impreuna cu Rusia”) care a fost organizat la Moscova de Fundația „Русский мир” („Lumea rusa”).