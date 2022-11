De la mortadella la parizer – cum s-a ajuns aici Parizerul este o mancare pe care orice roman a incercat-o cu siguranța macar o data, daca nu pe vremea comunismului, macar acum, de pofta sau pentru ca nu și-a putut permite salam de calitate mai buna. Parizerul este un tip de mezel care a devenit popular pe vremea comunismului. La fel ca mulți copii care au crescut in Romania, in special in Romania comunista, cu toții am crescut cu sandvișuri cu parizer. Este inconfundabil aspectul recipientului rotund de plastic cu șnur al parizerului. Mirosul parizerului, cand sfaraia intr-o tigaie, este un alt lucru pe care cu siguranța ți-l vei aminti. … Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

