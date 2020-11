Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va incepe sa primeasca "mici provizii" de vaccin rusesc pentru noul coronavirus pentru testare clinica in decembrie, in baza unui acord incheiat joi intre ministrul ungar de externe si ministrul rus al sanatatii

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat ca el vede putine perspective de a se ajunge la un acord cu SUA cu privire la prelungirea New START, ultimul acord de dezarmare nucleara care mai este in vigoare intre Rusia si SUA si al carui termen expira in februarie anul viitor, intr-un interviu…

- Ministrul de externe din Germania e in carantina, dupa ce una dintre garzile sale de corp a fost testata pozitiv cu COVID-19. Vestea ii neliniștește pe toți omologii sai europeni pentru ca au participat alaturi de el la o reuniune la Bruxelles cu doar doua zile in urma.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, cere „eliberarea imediata” a opozantilor politici arestați in Belarus si a reamintit ca va impune sanctiuni „persoanelor responsabile” de represiunea din tara, scrie Agerpres .

- Lipsa de actiune a Uniunii Europene cu privire la Belarus submineaza credibilitatea politicii sale externe, a declarat ministrul de externe lituanian Linas Linkevicius, potrivit unui interviu publicat duminica in ziarul britanic Financial Times, relateaza Reuters. UE trebuie sa incurajeze democratia…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a condamnat miercuri ceea ce el a numit amestecul fortelor straine in Belarus si a acuzat NATO si Uniunea Europeana ca fac declaratii ''distructive'' in legatura cu criza politica din aceasta tara, transmite Reuters. Seful diplomatiei ruse s-a…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab a condamnat vineri ceea ce a numit drept arestarea in masa a peste 50 de jurnalisti in Belarus joi seara, inclusiv de la postul public britanic BBC, precum si din partea mass-media locala si internationala, transmite Reuters. "Aceasta a fost o incercare flagranta…