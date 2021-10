Stiri pe aceeasi tema

- „USR nu va vota acest guvern minoritar, așa cum am spus-o in repetate randuri. USR susține refacerea coaliției de guvernare PNL-USR-UDMR, la fel, așa cum am spus-o in repetate randuri, insa PNL, prin decizia de a merge inainte, prin decizia din zilele trecute de a nu flexibiliza mandatul premierului…

- Prime Minister-designate Nicolae Ciuca announced on Friday the list of ministerial proposals for the National Liberal Party (PNL) portfolios in the new Cabinet. According to the announcement made by Nicolae Ciuca at the end of the PNL Executive Bureau, the proposals are: Alina Gorghiu - Ministry…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, lista cu propunerile de ministri pentru portofoliile PNL din noul Cabinet. Potrivit anuntului facut de Ciuca la finalul Biroului Executiv al PNL, propunerile sunt: Alina Gorghiu – Ministerul Justitiei, Florin Roman – Ministerul Economiei, Catalin Predoiu…

- Conducerea PNL a aprobat lista de miniștri din Guvernul Ciuca și programul de guvernare. Catalin Predoiu este propus la Ministerul Apararii, Alina Gorghiu la Ministerul Justiției, Florin Roman la Ministerul Economiei și Robert Sighiartau la Cercetare. Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat ca lista…

