Stiri pe aceeasi tema

- Ediția cu numarul 13 a Turului Ciclist al Sibiului, care se va desfașura anul viitor intre 6 și 9 iulie, propune, ca la edițiile precedente, un mix intre etape dedicate sprinterilor și cațaratorilor, dar muta contratimpul individual din centrul orașului, cu care debuta in mod tradițional competiția,…

- Mattia Binotto (52 de ani), directorul Ferrari, a ieșit la atac dupa ce direcția de cursa l-a penalizat pe Charles Leclerc cu 5 secunde in finalul cursei de la Suzuka. Decizia a facut ca monegascul sa incheie cursa pe locul 3, iar acest lucru i-a asigurat matematic titlul lui Max Verstappen (Red Bull).…

- Cursa de la Suzuka a inceput la ora 8:00, a fost intrerupta dupa trei tururi, din cauza ploii, apoi a fost reluata dupa mai bine de doua ore de pauza. Deși trebuia sa cuprinda 53 de tururi, Marele Premiu al Japoniei a fost incheiat dupa 28 de tururi, aproximativ 45 de minute de cursa efectiva. […] Source

- Formula 1. Finalul de cursa din Japonia a fost caracterizat de un cuvant: confuzie. Max Verstappen (25 de ani) a devenit campion in timp ce oferea interviul de la final, i s-a transmis ulterior ca a caștigat titlul, dar tot era circumspect. Max Verstappen a trecut primul linia de finiș pe Suzuka, cu…

- Un filmuleț din 2019 a starnit rumoare in paddock-ul din MotoGP, cerandu-se masuri dure. Cu ocazia Marelui Premiu din Thailanda, pe Twitter a aparut un video, din 2019, care i-a scandalizat pe fani și piloți. Filmuleț revoltator din Moto 3 This is the only thing being talked about in the paddock tonight:…

- O prima cursa speciala a companiei TAROM decoleaza miercuri seara catre Tel Aviv pentru a repatria circa 150 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor TAROM, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Mihail Gorbaciov, ultimul lider sovietic, a murit marți, la varsta de 91 de ani, au informat agențiile de presa ruse. Iata ce spuneau unii dintre cei mai mari lideri ai lumii despre Gorbaciov, potrivit Agentiei Reuters, preluata de Agerpres: * Prim-ministrul britanic Margaret Thatcher, interviu BBC,…

- Cursa infernala cu trenul, de la Mangalia la Bucuresti. Zeci de pasageri s-au plans, ieri, ca au indurat temperaturi de 60 de grade in vagoanele fara aer conditionat si cu geamurile sigilate. Mai multe persoane au lesinat, iar aerul irespirabil a fost aproape fatal pentru un calator, care a fost scos…