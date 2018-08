Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de autoturisme de lux si motociclete aduse ilegal in Filipine au fost distruse cu... buldozerele. Autoritatile au vrut astfel sa descurajeze traficantii care aduc prin contrabanda vehicule din tarile vecine.Valoarea autoturismelor distruse depaseste 5 milioane de dolari.

- Autoritatile romane au capturat aproape 39 de milioane de tigari de contrabanda in prima jumatate a anului, iar valoarea pe piata neagra a tigaretelor confiscate se ridica la aproximativ 20 de milioane de lei, conform datelor centralizate de stopcontrabanda.ro.In primele sase luni, un pachet…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- „O decizie strategica ce atrage un profit semnificativ pentru compania noastra, provenit atat din vanzarea efectiva a aeronavelor, cat si din eliminarea costurilor de conservare si intretinere a acestora", spune Werner Wolff, director general Tarom, intr-un comunicat. Aeronavele Airbus A310…

- Deficitul balantei comerciale s-a majorat in primele patru luni cu 379 milioane euro, la 3,72 miliarde euro, in conditiile in care importurile si exporturile au avut ritmuri de crestere apropiate, de 10%, respectiv 9,7%, dar valoarea importurilor ramane peste cea a importurilor, a anuntat luni INS.…

- Banca Nationala a Romaniei a facut public cursul valutar.Conform datelor emise de BNR vineri, euro ramane la 4,62 lei, aproape de cursul BNR anuntat joi , in vreme ce dolarul creste la 3,95 lei. O crestere record inregistreaza aurul, care a fost cotat la 165,7899 lei pentru un gram…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a facut un anunt despre caracteristicile modelului 3 produs de Tesla, spunand ca aceasta va fi mai rapida decat un BMW si „poate bate orice masina din aceeasi clasa”, scrie Elon Musk pe platforma Twitter. Intr-o serie de postari pe Twitter, directorul general al…

- In 21 mai, la ora 11.00, la Oradea va avea loc o licitație pentru un autoturism marca Citroen, model SAXO, fabricat in 1996. Prețul de pornire a licitație este de doar 1.500 de lei. Vezi AICI! Totodata, Direcția Generala de Executari Silite Cazuri Speciale va organiza, in 11 iunie,…