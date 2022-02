De la masa chefilor, la masa iUmor. Cine este cel de-al patrulea jurat Juratul surpriza al acestei ediții este chef Florin Dumitrescu. Acesta va fi cel de-al patrulea jurat și iși va face apariția duminica, de la ora 20:00. „Ce va fi interesant este ca pot sa ma transpun in toata aceasta poveste, pot sa ma uit live la ceea ce in mod normal vedeam din canapea, la televizor sau pe Youtube. Mi-a placut și pot vota in consecința. Consum genul acesta de divertisment, stand-up și momente amuzante”, a declarat juratul. In ediția de duminica, de la ora 20:00, cei patru jurați vor fi surprinși de numerele inedite de umor pe care concurenții le-au pregat pentru a-i impresiona… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

