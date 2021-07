Stiri pe aceeasi tema

- Un nou centru mobil de vaccinare impotriva COVID-19 se va deschide, vineri, 11 iunie, la Piața Obor din București, unde cei interesati se pot imuniza fara programare, a anunțat primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, marti, 8 iunie, pe Facebook. Potrivit acestuia, centrul va functiona vinerea si sambata…

- Prefectura judetului Tulcea a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa, ca populatia din comunitati izolate din Delta Dunarii va fi vineri imunizata impotriva COVID-19 in cadrul unei caravane mobile organizata de Directia de Sanatate Publica (DSP). Vaccinarea se va efectua cu serurile produse…

- Academia Nationala de Medicina din Franta cere ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru a putea fi controlata pandemia și a fi atinsa imunitatea colectiva la coronavirus. Academia Nationala de Medicina din Franta a publicat marti un comunicat in care afirma ca este indispensabil ca vaccinurile…

- Peste 3.300 de copii au participat la sondajul realizat de Consiliul Elevilor. Mai bine de jumatate dintre ei nu sunt de acord cu vaccinarea. Mai mult, reprezentanții elevilor spun ca este nevoie de o campanie de informare in școli.Elevii pare sa fie descurajați de posibilele efecte adverse ale vaccinului…

- Un maraton de vaccinare anti-COVID dedicat adolescentilor intre 16 si 18 ani se va desfasura, in perioada 31 mai – 1 iunie, in toate centrele organizate la nivel national, a anuntat presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita.…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca se intentioneaza organizarea unui maraton de vaccinare anti-COVID pentru copiii cu varste intre 16 si 18 ani in perioada 31 mai – 1 iunie. ‘Chiar intentionam…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. In cadrul ședinței saptamanale a serviciilor primariei, Ion Ceban a declarat ca situația pandemica inca nu s-a stabilizat, iar pericolul de infectare ramane foarte mare. © Sputnik / Mihai CarausAșa cifre n-am avut de la inceputul pandemiei! Un numar foarte mic…

- In centrul de vaccinare organizat de Spitalul Clinic Militar de Urgența “Dr. Victor Popescu” Timișoara, timp de o saptamana, in perioada 4 – 11 mai, se va efectua vaccinarea-maraton cu program de funcționare in regim de 24/24 h a persoanelor care doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19. Activitatea…