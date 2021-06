Stiri pe aceeasi tema

- Parizer pentru copii, retras de la vanzare in urma unor suspiciuni ca ar putea fi contaminat cu metale grele. Este vorba despre patru loturi care se gaseau la vanzare in mai multe magazine din țara. Produsul a fost retras de la raft, iar persoanele care l-au cumparat sunt sfatuite sa il arunce sau sa…

- Romanii stabiliți in Marea Britanie pana la data de 31 decembrie 2020 mai pot aplica pentru solicitarea rezidenței in Regatul Unit pana in 30 iunie 2021. Acest statut le va permite sa beneficieze de toate drepturile de pana acum, fara condiționari suplimentare, in condițiile in care Regatul Unit a ieșit…

- Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, este convins ca se va intoarce la Casa Alba in calitate de șef de stat pana in august. Informația a fost dezvaluita de reporterul New York Times, Maggie Haberman, care a scris acest lucru pe Twitter. Haberman, care a fost autorul unor știri…

- Guvernatorul statului american Texas, Greg Abbott, a promulgat miercuri o lege a avortului care interzice aceasta procedura mai tarziu de a sasea saptamana de sarcina si le da dreptul americanilor sa-i dea in judecata pe doctorii care practica avortul dupa acest termen, cand de regula incepe sa fie…

- Portugalia va autoriza de luni calatoriile in scop turistic pentru persoanele din majoritatea tarilor europene, a anuntat sambata Ministerul de Interne portughez, transmit AFP si EFE. Persoanele venind din tari ale Uniunii Europene cu o incidenta a noului coronavirus “sub 500 de cazuri la 100.000 de…

- Persoanele interesate sa publice povești pentru copii se pot adresa Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, care va lansa un nou volum antologic de literatura. Volumul „Povești de noapte buna” va cuprinde creații ale tuturor celor ce au inclinații inspre literatura pentru copii, fie ca sunt autori…

- Chiar și o forma moderata a bolii induse de noul coronavirus poate pune in pericol viața varstnicilor, arata un studiu derulat in SUA și publicat joi, 22 aprilie. Studiul, realizat pe aproape 73.000 de persoane cu varsta medie de 66 de ani, in mare parte barbați, arata ca in cazul bolnavilor de COVID…

- La data de 31 decembrie 2020, in județul Maramureș erau 19.991 de persoane cu handicap, din care 2.381 erau copii, iar 17.610 erau adulți, potrivit Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. ➢ dosarele noi intrate in decursul anului 2020: 2.273, din care: • dosare copii – 472 •…