- Harrison Ford a vorbit, cu lacrimi in ochi, despre durerea psihologica care insoțește o cariera in actorie, dupa premiera la Festivalul de la Cannes a ultimului sau film in care l-a interpretat pe celebrul arheolog Indiana Jones. Mulți actori, spune el, se simt inadaptați.

- Indianca Aishwarya Rai este considerata una dintre principalele atracții de pe covorul roșu de la Cannes. Fosta Miss World este nelipsita de la Festivalul de Film, la care participa de la inceputul anilor 2000.

- Festivalul de la Cannes a inceput, marți seara, cu premiera filmului "Jeanne du Barry", care il are pe actorul Johnny Depp in rolul principal. Starul de la Hollywood a fost primit cu ovații pe covorul roșu, in ciuda scandalurilor in care a fost implicat in ultimii ani și a distanței pe care marile studiouri…

- Madalina Ghenea a fost surprinsa in loja unui milionar cunoscut in timpul turneului de tenis de la Madrid, iar presa speculeaza deja o noua idila in showbiz! Este vorba despre Grigor Dimitrov care duminica a jucat impotriva lui Carlos Alcaraz, și pe care Madalina l-a urmarit cu atenție tot meciul. Bineințeles,…

- Actrița Madalina Ghenea (35 de ani) și-a facut apariția la prestigiosul turneu de tenis de la Madrid, unde a fost surprinsa in loja lui Grigor Dimitrov (31 de ani, #32 ATP) la meciul cu Carlos Alcaraz de duminica. Presa speculeaza deja o posibila idila intre cei doi. Ar putea fi unul dintre cuplurile…

- Patron, cainele-genist devenit cunoscut dupa ce, de la inceputul razboiului, a ajutat la gasirea a sute de mine , are o noua jucarie, o broscuța verde „a carei imbrațișare ma face sa ma simt in siguranța ori de cate ori ajung acasa”, dupa cum se arata pe contul dedicat pe Instagram terrierulului din…

- Priscilla Presley a avut o apariție impecabila pe covorul roșu, prima dupa moartea fiicei sale, Lisa Marie Presley. Superstarul in varsta de 77 de ani a reușit sa accepte durerea și și-a facut curaj sa iasa in public, nu oricum, ci cu un look cu care a intors toate privirile.