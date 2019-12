De la investitii in propriul izvor balnear si pana la dezvoltarea unui concept unic de SPA. Cum si-au propus doi antreprenori sa salveze statiunea Baile Herculane

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini ale nepasarii și neputinței in Banatul Montan. In toamna anului 2019, poate mai mult ca niciodata, stațiunea Baile Herculane, renumita pentru apele minerale izotermale cu proprietați curative, umbrește spectacolul cromatic pe care-l face natura in plina toamna mai calda decat se așteptau cei…

- Slujba de sfințire a pietrei de temelie a fost oficiata de catre IPS Timotei Seviciu impreuna cu un sobor de preoți format din prof.univ.dr. Cristinel Ioja, decanul facultații de Teologie și arhidiacon lector univ.dr. Tiberiu Ardelean. Au participat alaturi de rectorul UAV – prof.univ.dr. Ramona Lile,…

- APEL DE SELECȚIE M1/6B Dezvoltarea microregiunii prin realizare de investiții in infrastructura, echipamente și dotare The post Grupul de Acțiune Locala Colinele Recaș: M1/6B Dezvoltarea microregiunii prin realizare de investiții in infrastructura, echipamente și dotare appeared first on deBanat.ro…

- Spitalul de Urgenta din Targu Carbunesti va fi modernizat și reabilitat. Recent, conducerea unitații spitalicești a semnat contractul de finanțare cu ADR SV Oltenia, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investitii in…

- Anuntul survine la doua saptamani de la atacurile devastatoare cu drone impotriva mai multor infrastructuri petroliere saudite, imputate de Riad si Washington Iranului si care au zguduit pietele energetice globale. Dezvoltarea turismului este una din directiile principale ale programul de reforme…

- Casa Judeteana de Pensii Maramures anunta ca a fost alocata o noua serie de bilete de tratament balnear-seria 15, cu incepere din data de 22 octombrie 2019, in functie de statiune. Pentru aceasta serie, judetului Maramures i-au fost repartizate 267 de bilete in statiunile Tasnad, Tusnad, Sovata,…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, afirma ca a urmat pasii lui Calin Popescu-Tariceanu, care a fost ales de doua ori presedinte al Senatului propus si sustinut de PSD, acuzandu-l pe liderul ALDE isi vinde partidul pentru salvarea sa personala. "Intreb din nou: cu ce am gresit? Am…

- 'In ultimii ani am deschis in jur de 20 de statii. Pentru viitor planificam sa deschidem in jur de 70 de statii, in urmatorii 4 ani. Dezvoltarea pe partea de retail este in cadrul fondului kazah-roman de investitii, care a fost creat la inceputul anului 2019. Pentru 2019-2020 planificam deschiderea…