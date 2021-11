Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 15.139 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 sunt internate in unitatile sanitare, dintre care 269 sunt copii, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, la terapie intensiva sunt internati 1.731 de pacienti, in scadere usoara fata de ziua precedenta,…

- Industria jocurilor video din Romania a raportat o cifra de afaceri de 218 milioane de dolari, in 2020, in crestere cu 19,1% fata de anul precedent, arata datele studiului anual realizat de Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA), consultat de AGERPRES. In perioada analizata,…

- Analiza CITR Soarta celor 14.550 de companii de impact din Romania aflate in dificultate ramane neadresata. Valul de insolvențe cauzate de pandemie și prevestit de piața in 2021 intarzie sa apara. Mult mai ingrijorator insa este valul din umbra, ascuns, al companiilor aflate in stare de dificultate…

- De cand Edward Jenner a dezvoltat primul vaccin impotriva variolei, la finalul secolului 18, au existat persoane dornice sa raspandeasca dezinformari și teorii ale conspirației. Acum, pe masura ce vaccinurile anti-Covid sunt administrate, fenomenul antivaxxer a ajuns la un nivel foarte ridicat, lucru…

- Banca Comerciala Romana organizeaza a doua ediție a concursului național de desene Școala Banilor Bine-Crescuți; Competiția se desfașoara in perioada 13 octombrie – 15 decembrie și este adresata tuturor elevilor cu varste cuprinse intre 6 și 11 ani; La concurs sunt invitate sa se inscrie, pana pe…

- UNSAR a luat nota de decizia Consiliului Autoritații de Supraveghere Financiara privind o societate de asigurari care nu este Membra a asociației. Impactul situației este cu siguranța important, insa piața asigurarilor RCA din Romania va continua sa funcționeze și va depași aceasta situație, iar deținatorii…

- Asociația OvidiuRo și Biblioteca Naționala pentru Copii „Ion Creanga” sarbatoresc impreuna Ziua Limbii Romane și Limba Noastra printr-un pod simbolic de carți pentru copii, alaturi de gradinițele din Romania și bibliotecile publice teritoriale din Republica Moldova.