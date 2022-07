Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Ucrainei (NBU) a vandut rezerve de aur in valoare de circa 12,4 miliarde de dolari, dupa invazia Rusiei, a anuntat viceguvernatorul, Katerina Rojkova, scrie Reuters. „Vindem din rezervele Bancii Centrale pentru ca importatorii nostri sa poata cumpara bunurile necesare pentru tara”,…

- Banca Nationala a Ucrainei (NBU) a vandut rezerve de aur in valoare de 12,4 miliarde de dolari, de la inceputul invaziei Rusiei din 24 februarie, a anuntat duminica viceguvernatorul NBU, Kateryna Rozhkova, transmite Reuters.

- Banca centrala a Ucrainei a vandut rezerve de aur in valoare de 12,4 miliarde de dolari de la inceputul invaziei Rusiei, pe 24 februarie, a declarat duminica directorul adjunct al bancii, transmit Reuters și news.ro

- Banca centrala a Ucrainei a vandut rezerve de aur in valoare de 12,4 miliarde de dolari de la inceputul invaziei Rusiei, pe 24 februarie, a declarat duminica directorul adjunct al bancii, transmite Reuters.

- Averi ale unor oligarhi si unor entitati - in valoare de aproximativ 13,8 miliarde de euro - au fost blocate in Uniunea Europeana (UE), in principal in cinci state membre, in baza sanctiunilor impuse Rusiei din cauza Razboiului din Ucraina, anunta marti comisarul european insarcinat cu Justitia, Didier…

- Excedentul de cont curent al Rusiei a ajuns la un nivel record in trimestrul al doilea, de 70,1 miliarde de dolari, pe masura ce cresterea exploziva a veniturilor rezultate din exporturile de energie si materii prime a contribuit la contracararea impactului sanctiunilor impuse Moscovei de SUA si Europa…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a vandut actiuni in valoare de 8,5 miliarde de dolari la constructorul american de automobile electrice, arata documentele remise autoritatilor de reglementare, tranzactii care cel mai probabil sunt destinate sa il ajute pe Musk sa poata finanta preluarea…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…