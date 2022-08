De la începutul războiului, 9.000 de soldați ucraineni au fost uciși Aproape 9.000 de soldati ucraineni au fost ucisi in cele sase luni de invazie rusa, a anuntat luni comandantul armatei ucrainene, generalul Valerii Zalujnii, citat de agentia Interfax-Ucraina, transmite AFP, citata de Agerpres. Copiii ucraineni au nevoie de o atentie particulara, intrucat tatii lor au plecat pe front si ”se regasesc probabil printre cei aproape […] The post De la inceputul razboiului, 9.000 de soldați ucraineni au fost uciși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

