- Pe 27 decembrie 2020 incepea in Romania imunizarea impotriva noului coronavirus, dupa ce in primavara acelui an a fost declarata starea de urgenta pe teritoriul national ca urmare a pandemiei de COVID-19. Un numar de 16.903.644 de doze de vaccin au fost administrate in tara noastra, potrivit Ministerului…

- Odata cu scaderea numarului de infectari, Ministerul Sanatații a decis sa treaca din nou la raportarea saptamanala a cazurilor de COVID.In total, 697 de pacienți cu COVID sunt internați: 603 in secții (56 minori) și 94 la ATI (niciun copil). Dintre pacienții aflați la Terapie Intensiva, 77 sunt nevaccinați.Pana…

- Numarul cazurilor de COVID raportate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei a ajuns la 3.291.986. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. La ultima informare transmisa de Ministerul Sanatații, au fost inregistrate…

- Pana la sfarșitul lunii noiembrie, va ajunge vaccinul contra noilor tulpini ale coronavirusului, a anunțat ministrul Sanatații, in timp ce INSP a precizat ca, in ultima saptamana, din 112 secvențieri ale Sars-Cov-2, 106 sunt cu subvarianta BA.5 Omicron. In legatura cu vaccinul adaptat noilor tulpini…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 478 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 88 mai putine fata de ziua anterioara.Potrivit informarii transmise joi de minister, 106 dintre cazurile inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati,…

- Sezonul gripal debuteaza cu numar triplu de cazuri fața de prima saptamana din octombrie 2021, potrivit raportarii Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Numarul de infecții respiratorii acute din saptamana 3 – 9 octombrie 2022 este cu 25% mai mare fața de aceeași perioada din 2021. Informarea…