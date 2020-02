De la impotenţă și infertilitate la cancer: Problemele TĂCUTE ale sălilor de forță din România, unde steroizii distrug vieți Pierderea ireversibila a parului, acneea, impotenta, infertilitatea sau anxietatea sunt printre efectele negative minore ale consumului de steroizi si hormoni de crestere, dar se poate ajunge si la tumori hepatice, paranoia, hepatita, sau chiar deces. O realitate des intalnita in salile de forta din Romania, mai ales in randul tinerilor, ale carei efecte, de cele mai multe ori ireversibile, autoritatile incearca sa le diminueze. Cu trei ani in urma, lumea culturismului era socata de moartea unuia dinte cei mai de seama sportivi ai acestei discipline. Nu atat decesul sportivului, dat fiind… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

