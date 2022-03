De la grâu la aluminiu: criza din Ucraina aruncă în aer bursele materiilor prime Prețurile materiilor prime au continuat sa creasca joi la o saptamana dupa ce forțele ruse au invadat Ucraina. Cotațiile aluminiului, țițeiului, carbunelui și graului sunt la cele mai ridicate niveluri de cațiva ani. Sancțiunile impuse de puterile occidentale Rusiei – un producator de frunte pe piețele de petrol, gaze, metale industriale și cereale – au […] The post De la grau la aluminiu: criza din Ucraina arunca in aer bursele materiilor prime first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

