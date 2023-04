Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat sprijina producatorii romani, iar parlamentarii social-democrați au inițiat deja un proiect de lege in acest sene. „Consumatorii au dreptul sa fie cat mai informați, sa identifice cat mai simplu și mai ușor care produse conțin materii prime romanești. PSD propune tricolorul…

- Consumatorii au dreptul sa fie cat mai informați, sa identifice cat mai simplu și mai ușor care produse conțin materii prime romanești. PSD propune tricolorul ca insemn distinctiv pe eticheta produselor ca pe un lucru firesc, o expresie practica și utila a manifestarii unui autentic patriotism economic.…

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț: „PSD propune ca produsele realizate din materii prime romanești sa aiba tricolorul pe eticheta, ca insemn distinctiv” Comunicat de presa| Radu Tuhuț: „PSD propune ca produsele realizate din materii prime romanești sa aiba tricolorul pe eticheta, ca insemn distinctiv”…

- Toți comercianții vor fi obligați sa se asigure ca produsele provenite din materii prime romanești sunt semnalizate prin aplicarea drapelului național, imediat langa produs, astfel incat acestea sa poata fi identificate mai ușor de catre cumparatori, potr

- Modul in care se face educație in școlile din Romania este din ce in ce mai problematic. Sunt tot mai mulți cei care considera ca elevul și parintele au mai multe drepturi decat profesorul, acesta din urma fiind ingradit din multe puncte de vedere. Nu il poți exmatricula fiindca școala pierde elevi,…

- Spitalul Orașenesc Targu Lapuș organizeaza concurs, in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr.166/2023 urmatoarele posturi vacante, cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza: – post de medic specialist specialitatea Medicina de Urgența din cadrul Compartimentului Primire Urgența…

- Ultimii trei ani au fost extrem de duri pentru populația Romaniei. In contextul pandemic mondial, dar și al economiei tot mai șubrezite, Partidul Social Democrat susține categoric taxa pe solidaritate care trebuie platita de catre marile companii. „Toate IMM-urile și multe companii mari romanești platesc…

- Asociația CONIL trage un semnal de alarma legat de un fenomen tot mai des intalnit in școlile din Romania, inclusiv din Maramureș. Aceștia spun ca „din dorinta de a-si crea o identitate proprie si neputand sa-si controleze individualismul, copiii lasa de-o parte valorile morale ale celor „7 ani de acasa”…