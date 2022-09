Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat majorarea cu 50% a premiilor pentru sportivii și colectivele tehnice ale acestora, in semn de recunoaștere și apreciere a performanțele deosebite obținute in competițiile sportive. De asemenea, la disciplinele sportive individuale: – antrenorul sau antrenorul national care a pregatit…

- FC Hermannstadt a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 1-0, și ramane neinvinsa dupa primele 7 etape din Liga 1. Marius Maldarașanu, antrenorul sibienilor, a vorbit dupa succesul echipei sale. Cu victoria in fața oltenilor, Hermannstadt a urcat pe locul 4 in Liga 1, fiind neinvinsa in acest sezon.…

- FOTO| PERFORMANȚA pe banda rulanta pentru elevii militari din Alba: Sase absolventi, sefi de promotie in academiile militare! PERFORMANȚA pe banda rulanta pentru elevii militari din Alba: Sase absolventi, sefi de promotie in academiile militare! Absolvirea academiilor militare de catre absolventii colegiului…

- Premieurl Nicolae Ciuca a transmis intr-un comunicat de presa ca Executivul este pregatit sa completeze bugetul de 520 de milioane de lei, alocat Programului Start-up Nation, pentru a sprijinii antreprenorii sa investeasca in Romania. Programul are acum un pilon dedicat diasporei, asigurand posibilitatea…

- La 18 iulie curent, Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova va da startul concursului de admitere la studii superioare in anul universitar 2022-2023, pentru cetațenii autohtoni.

- Presedintele Federatiei Ruse de Tenis, Samil Tarpiscev, a laudat victoria Elenei Ribakina in finala feminina de simplu de la Wimbledon, sambata, descriind-o pe jucatoare drept un „produs” pur al tenisului rusesc.

- Autoritațile din Lituania au declarat ca țara este pregatita in cazul in care Rusia o deconecteaza de la rețeaua electrica regionala ca pedeapsa pentru blocarea comerțului in enclava Kaliningrad, anunța Sky News, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Enel X, filiala Enel dedicata produselor si serviciilor inovatoare, impreuna cu Arrival (NASDAQ: ARVL), pionierul unei noi metode unice de proiectare si producere a vehiculelor electrice (VE) de catre microfabrici locale, au incheiat un parteneriat pentru a testa autobuzul electric pe baza de baterii…