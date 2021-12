Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva macaragii romani din Germania au vrut sa marcheze Ziua Naționala arborand steagul Romaniei la cabina lor, ridicata la 100 de metri. Le e dor de casa, dar de la departare vad mai bine imaginea de ansamblu: nu cred ca Romania le va putea oferi prea curand condițiile de munca cu care s-au obișnuit…

- Horia Tecau a ales Clujul pentru a pune punct carierei in tenis. Romania – Peru, duelul din Cupa Davis, se joaca in acest week-end in BT Arena din Cluj-Napoca, fiind ultimul meci din cariera lui Tecau.

- Potrivit sursei citate, cele 21 de orașe de film UNESCO se intind pe tot globul, din Japonia pana in America de Sud, incurajand parteneriatele și schimbul de idei. Fiecare oraș al filmului vine cu o moștenire cinematografica unica. In total, rețeaua de orașe creative UNESCO, creata in 2004, cuprinde 246…

- Efectele participarii in numar mare la festivalul Untold de la Cluj se vad in trendul ascendent al infectarilor pe care il observam in perioada de fata, a spus Alexandru Rafila, medic si reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, la postul Romania TV. Mai mult de 265.000 de persoane,…

- Sectorul hotelurilor, restaurantelor si cafenelelor (HoReCa) este marcat de un paradox: in timp ce patronatele se plang ca exista o criza a fortei de munca, salariile sunt unele dintre cele mai mici din Romania, scrie Libertatea.

- Untold, cel mai mare festival din Europa de Est, a generat sume importante de bani si pentru comunitatea locala. Astfel, Clujul s-a ales cu peste 35 de milioane dupa Untold, bani cheltuiti de zecile de mii de turisti veniti din intreaga lume, spun organizatorii.

- Porțile celei de-a șasea ediții UNTOLD abia s-au închis, însa magia festivalului se resimte în oraș. Din cei peste 265.000 de participanți, cât au fost în acest an în toate cele 4 zile, unii dintre ei mai pot fi vazuți înca pe strazile orașului…

- Alexandru Rafila a facut previziuni sumbre despre Cluj-Napoca, menționand ca va fi primul oraș care va intra in carantina din cauza festivalului Untold. Alexandru Rafila a declarat la Romania TV , ca edilul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc este responsabil daca regiunea va fi prima din țara ce va intra…