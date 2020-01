Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 6 ianuarie – 3 februarie 2020. Saptamana 6 – 13 ianuarie Valorile termice vor fi, in general, apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, exceptand regiunile extracarpatice, unde este posibil sa fie ușor mai ridicate.…

- Vremea va continua sa raceasca, luni, 6 ianuarie. De Boboteaza, cerul va fi variabil, iar izolat va ninge slab in prima parte a zilei. Vantul va sufla cu putere in sud-estul țarii și la munte, in special la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor incadra intre minus 5 și 5 grade Celsius, iar minimele…

- O operație spectaculoasa a fost efectuata, in urma cu cateva zile, de catre medicii din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara, cu scopul salvarii vieții unui pacient. Potrivit medicului chirurg Horea Feier, care a realizat intervenția, pacientul suferea de o afecțiune grava. Astfel,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturile maxime vor fi mai ridicate decat cele obișnuite pentru aceasta perioada. In perioada 24-25 decembrie sunt anunțate temperaturi maxime de pana la 10 grade in zonele joase și 2 grade…

- (P) Ce trebuie sa știi inainte sa inchierezi/cumperi un watercooler Aparatele watercooler au devenit o soluție optima de aprovizionare cu apa pentru instituții, cladiri de birouri, spații comerciale, industria horeca și chiar locuințe personale. Dacă nu dorești să le achiziționezi,…

- Vin ninsorile! Valorile termice vor marca o scadere considerabila fata de luna octombrie, in timp ce precipitatiile vor fi in usoara crestere, se arata in caracterizarea climatica a acestei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). „In noptile senine, frigul este adesea patrunzator,…

- Chiar daca in calendar e deja noiembrie, termometrele ne arata ca suntem in luna mai. Potrivit meteorologilor, in aceasta perioada se inregistreaza temperaturi record, ce depașesc valorile normale cu opt - zece grade Celsius.

- Maine, temperaturile vor creste putin pe timpul zilei si vor mai ajunge la 11 grade Celsius doar in nord-vest. In plus, vantul va amplifica senzatia de frig in regiunile sudice. Precipitatiile vor fi prezente in jumatatea de sud a tarii si vor fi ploi la campie, ninsori la munte si mixte in zonele subcarpatice,…