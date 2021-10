Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a cerut miercuri Comisiei sa introduca "obiective obligatorii" de reducere a cantitatii de pesticide folosite, in cadrul strategiei sale alimentare "De la ferma la consumator" care vizeaza cresterea suprafetei terenurilor agricole exploatate in regim ecologic, informeaza AFP.…

- • Este nevoie de obiective obligatorii de reducere a cantitații de pesticide folosite • Se vor revizui standardele referitoare la calitatea vieții animalelor • Mai mult teren pentru agricultura ecologica • Fermierii trebuie sa caștige o cota-parte echitabila din profitul asociat alimentelor produse…

- Parlamentul European recomanda o hrana sanatoasa, conform unei Strategii care a fost denumita „De la ferma la consumator”. Parlamentul European „prezinta noi planuri pentru sisteme alimentare mai bune: o hrana mai sanatoasa, asigurarea securitații alimentare, un venit echitabil pentru fermieri, reducerea…

- Premierul Janez Jansa a provocat un scandal uriaș in UE, dupa ce a postat un mesaj controversat pe contul sau de Twitter. Oficialul a postat o imagine in care miluardarul George Soros apare alaturi de mai mulți europarlamentari. In comentariul sau, premierul sloven a susținut ca „sunt marionetele lui…

- “Comisia a adoptat astazi, 13 octombrie, Comunicarea privind preturile la energie pentru a aborda cresterea exceptionala a preturilor la energie la nivel mondial, care se preconizeaza ca va dura pe tot parcursul iernii, si pentru a sprijini populatia si intreprinderile europene. Comunicarea include…

- Parlamentul R. Moldova și Parlamentul European vor semna un „Memorandum de ințelegere” care va cuprinde acțiuni comune pe mai multe domenii de cooperare. Despre acest lucru s-a convenit in cadrul intrevederii Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu Dragoș Tudorache, Raportor al Comisiei de politica…

- Daneza Margrethe Vestager, comisarul european pentru concurenta, a urmarit ‘firul’ discursului de miercuri al sefei sale, Ursula von der Leyen, despre Starea Uniunii Europene, tricotand!, A fost surprinsa in imagini filmate in Parlamentul European . Potrivit Reuters, Margrethe Vestager a stat calm si…