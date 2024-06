Stiri pe aceeasi tema

- Remus Iosub a trecut printr-un episod care i-a schimbat viața! Caștigatorul iUmor a avut parte de o experiența paranormala, care l-a lasat fara cuvinte! Totul a pornit dupa ce a suferit de paralizie in somn. Informațiile pe care le-a facut publice au un puternic impact emoțional!

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook catre marele Ilie Nastase, subliniind legatura puternica și istoria comuna pe care o impartașesc. „Ilie, bunul meu prieten! Te stiu de-o viața, ma știi de-o viața!” – a scris Piedone, evidențiind…

- Primul 11 al Romaniei este cristalizat in cea mai mare parte in perspectiva partidei de luni cu Ucraina, de la Munchen. # Ramane dilema, primordiala, cine sa fie titular intre buturi, Horațiu Moldovan sau Florin Nița. # Portarul lui Atleti ramane favorit, chiar daca e „eterna rezerva” la Madrid! # In…

- Atenție, FRF! Masurile de securitate de la meciul amical cu Liechtenstein au lasat de dorit. Un intrus a furat un tricou galben din vestiar, l-a pacalit pe Edi Iordanescu și a intrat pe teren. Numele „hoțului”? George Pușcaș. El are buletin romanesc, pașaport romanesc, e nascut in Romania. Dar are o…

- Horoscop 22 mai 2024. Vezi ce au pregatit astrele pentru tine și ce surprize te așteapta in aceasta zi de miercuri. Urmeaza ca unii nativi sa primeasca o veste pe care o așteptau de mult timp, dar fața de care nu mai aveau speranțe. Viața lor se va schimba complet din momentul in care aud […] The post…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, joi seara, la avanpremiera de gala a filmului “In inima Nationalei – Din vestiar pana in Germania”, ca pana in prezent s-a bucurat de o colaborare foarte buna cu federatia si ca discuta despre o eventuala prelungire a contractului. “Romania mereu este pe primul…

- Invitat la GSP Live, Ciprian Marica i-a taxat pe Andrei Burca și pe Florinel Coman, doi dintre fotbaliștii de baza ai naționalei lui Edi Iordanescu. „Cumva, imi place toata euforia din jurul echipei naționale, ca putem ieși din grupe, ca putem caștiga Euro, cum au facut Grecia și Danemarca. E un vibe…

- Anghel Iordanescu a fost cu naționala in cantonamentul din Spania, unde Romania a jucat cu Columbia, scor 2-3. El a povestit cum a trait experiența alaturi de fiul lui Edi Iordanescu, selecționerul naționalei, și de Mircea Lucescu. Anghel Iordanescu a dezvaluit ca Edi Iordanescu l-a invitat pe Mircea…