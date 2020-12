De la Europa celor șase la Uniunea celor 27 Brexitul marcheaza prima micșorare a Uniunii Europene, care a revenit la 27 de membri, dupa ce s-a extins în mod constant peste șapte valuri de adeziuni.

AFP face un calendar al primilor pași spre UE, dar și al aderarilor, dupa cum urmeaza:

- 1957: Semnarea Tratatelor de la Roma de catre Italia, Germania, Belgia, Franța, Luxemburg și Olanda. Aceste șase țari au fondat Comunitatea Economica Europeana (CEE) și Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA), la originile Uniunii Europene.

- 1973: intrarea Regatului Unit, Irlandei și a Danemarcei.

- 1981: Grecia devine al zecelea

