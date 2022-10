Stiri pe aceeasi tema

- “Trebuie sa raspunzi verbal si soldatul marcheaza raspunsul pe o hartie si merge mai departe”, a afirmat o femeie din Enerhodar.In Herson, soldati rusi stateau in centrul orasului cu o urna pentru a strange voturile localnicilor.Votul “din usa in usa” este din motive de securitate, a precizat presa…

- Moscova știe ca vor exista „consecințe grave” daca vor fi folosite arme nucleare in conflictul din Ucraina, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru CNN , avertizand ca Rusia va folosi referendumurile “de fațada” din zonele ocupate pentru a pretinde, ulterior, ca propriul…

- Discursul ținut miercuri dimineața de președintele rus Vladimir Putin a aratat mai multe slabiciuni pe care liderul de la Kremlin probabil ar vrea sa le ascunda atat fața de ruși, cat și de ucraineni și aliații lor din Occident. Generalul australian in retragere Mick Ryan, un absolvent al Facultații…

- Miscarea tineretului prodemocratie din Rusia „Vesna” a lansat miercuri un apel la organizarea in aceeasi zi a unui protest pe intregul teritoriu al Federatiei Ruse impotriva mobilizarii militare partiale decretate anterior de catre presedintele Vladimir Putin, relateaza publicatia independenta rusa…

- Administrațiile de ocupație din Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie au anunțat ca organizeaza referendumuri pentru alipirea la Rusia. Consultarile populare vor incepe vineri, in ziua in care se implinesc șapte luni de razboi in Ucraina. Se vor incheia pe 27 septembrie. Moscova susține inițiativa, insa…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, transmite Agerpres . Astfel, conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92%…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE. Intr-un discurs pronuntat cu ocazia Zilei nationale a…