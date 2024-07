Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a cerut conducerii NATO sa mențina o prezența puternica la Marea Neagra și sa consolideze dialogul cu Republica Moldova și Georgia. El a adresat aceste cereri in cuprinsul discursului pe care l-a ținut, astazi, la Summitul Parlamentar al Alianței, la Washington.…

- Persoanele asigurate beneficiaza de servicii medicale destinate terapiei durerii, potrivit decretului semnat, miercuri, de președintele Klaus Iohannis. Potrivit legii adoptate de Parlament la inceputul lunii iunie, serviciile medicale pentru terapia durerii fac parte din ansamblul de servicii medicale…

- Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, și Nicolae Ciuca, președintele PNL, au transmis cate un mesaj, dupa ce Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 3 – 0 (1 – 0), marti seara, pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala. „Mulțumesc echipei naționale!…

- Dupa ce presedintele roman Klaus Iohannis, a anuntat, joi, ca-si retrage candidatura, premierul olandez demisionar Mark Rutte, 57 de ani, are cale libera sa-i succeada lui Jens Stoltenberg in postul de secretar general al NATO.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, transmite cu ocazia Zilei Copilului ca pentru prea multi copii, viitororul este umbrit de violenta si frica. El arata ca in 2023, au fost inregistrate peste 1600 de cazuri de abuzuri impotriva copiilor si anunta ca a depus un proiect de lege prin care se majoreaza pedepsele…

- Intr-un moment in care perspectiva politica europeana se afla sub semnul intrebarii, o surpriza senzaționala pare sa se contureze in ceea ce privește conducerea Comisiei Europene. Potrivit analizei realizate de POLITICO, președintele Klaus Iohannis se numara printre cei mai bine cotați candidați pentru…

- Alina Gorghiu, vicepreședinte al PNL și ministru al Justiției, a declarat in prezența lui Nicolae Ciuca, in timp ce se aflau la un eveniment, la Baia Mare, ca in sala se afla viitorul președinte al Romaniei. „In aceasta sala, astazi, la Baia Mare, avem viitorul președinte liberal al Romaniei”, a spus,…