- In aceste zile a inceput dezafectarea semafoarelor vechi de pe coridorul de mobilitate Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogalniceanu – Bulevardul Traian. Pana acum au fost demontate instalațiile de semaforizare de la doua treceri de pietoni, unde urmeaza montarea semafoarelor noi. In aceasta perioada,…

- ■ la APIA Neamț sunt 110 salariați, care lucreaza in opt centre locale ■ liderul de sindicat, Adriana Barbieru, susține ca exista nemulțumiri legate de nivelul lefurilor celor din structura centrala și județe ■ a fost și o manifestare de protest ■ Paharul nemulțumirilor salariale s-a umplut și la Agenția…

- Primaria Piatra Neamt a demarat, inca de acum doi ani, ample proiecte de reabilitare și modernizare pentru 10 unitați de invațamant din Piatra-Neamț. Este vorba despre creșe, gradinițe, școli gimnaziale și colegii la care nu s-au mai facut modernizari importante de la momentul construirii. Unele dintre…

- Poluarea paraului Cuiejdi ramane nerezolvata, chiar si dupa ce luni, 20 martie, prefectul de Neamt, Adrian Nita, a descins in zona cu probleme. Probleme care sunt de ani si care revin in atentia publica periodic. Atunci cand pietrenii ce locuiesc in zona nu mai suporta si “reamintesc” autoritatilor…

- ■ a fost un renumit dascal și mare pasionat de rebus ■ Nelu Dumbrava a predat in Basarabia, timp de 8 ani ■ era un mare admirator a lui Grigore Vieru și a avut o relație de pritenie cu acesta ■ Veștile triste despre plecarea, din aceasta lume, a „generațiilor de aur“ ale educației și […] Articolul…

- O coliziune produsa, miercuri, 16 martie, pe un drum judetean din Borca, intre un autoturism si un TIR s-a soldat cu ranirea unei tinere de 25 de ani. „La data de 16 martie a.c., in jurul orei 10:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Județean 17B,…

- Constantin Barjoveanu (1934 – 2000), scriitor, pictor, caricaturist și vorbitor de esperando, publica in 2005, la Editura „Mușatinia” un volum in care adunase peste 280 de tablete umoristice, intitulate „Cronica pisalogului”, care aparusera in saptamanalul „Gazeta de Roman”. Publicam tableta intitulata…

- Constantin Barjoveanu (1934 – 2000), scriitor, pictor, caricaturist, vorbitor de esperando și autor al „Cronicii pisalogului”, scria, in urma cu vreo doua decenii si jumatate, in saptamanalul ”Gazeta de Roman”, peste 280 de tablete umoristice, majoritatea insoțite de caricaturi inspirate. In numarul…