De la doar două cazuri de COVID! Ce comună buzoiană a intrat azi în scenariul roșu Doua cazuri de COVID, confirmate in ultimele doua saptamani. Atat a fost necesar pentru ca in comuna Pardoși, cu o populație de doar 350 de locuitori, sa fie impus scenariul roșu. Potrivit D.S.P., rata de infectare este de 5.7 cazuri la mia de locuitori. Decizia a fost luata ieri, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența: „La nivelul comunei Pardoși (5,71/1000), unde rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile este mai mare de 3 cazuri la 1.000 de locuitori, se aplica masurile prevazute in anexa nr. 3 din H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

