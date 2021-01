Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Gane, 49 de ani, are un parcurs perfect pe banca lui Dinamo, reușind sa schimbe fața echipei in special la capitolul eficiența. Mandatul lui Cosmin Contra in Ștefan cel Mare nu a fost tocmai un succes. Pe langa incertitudinile de la nivelul conducerii, nici jocul echipei nu a fost cel așteptat,…

- Cosmin Contra a anunțat joi ca renunța la postul de antrenor al echipei de fotbal Dinamo București, iar suporterii vorbesc ca in locul lui și-ar dori nume mari, puțin probabile pentru bugetul lui Dinamo, precum Guardiola, Zidane și Pochettino. Nume realiste propuse sunt Teja, Bergodi sau Mulțescu,…

- Desparțirea lui Cosmin Contra (44 de ani) de Dinamo este iminenta. In scurt timp divorțul celor doua parți se va oficializa, iar șefii spanioli ai clubului se vor vedea nevoiți sa numeasca un nou antrenor principal. Conducatorii echipei l-au trecut pe lista scurta pe Paco Jemez (50 de ani), antrenor…

- Suporterii și jucatorii au facut front comun ca antrenorul Cosmin Contra sa continue, chiar daca Pablo Cortacero l-a amenințat, din Spania, ca a bifat ultimul meci in Ștefan cel Mare. Cosmin Contra a fost rugat, a fost somat, a fost solicitat, sa nu paraseasca "haita", chiar daca a notificat clubul…

- Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo, a intervenit la GSP Live, la o ora dupa terminarea meciului cu Viitorul, 3-0. „Gurița” a oferit detalii despre posibila plecare din „Ștefan cel Mare”, care ar putea avea loc pe 1 decembrie, cand se implinesc trei luni de cand e neplatit. „Ii aștept cu drag pe spanioli,…

- Dinamovistul Diego Fabbrini a fost titularizat de Cosmin Contra in meciul cu FC Voluntari, dar prestația lui din prima repriza n-a ieșit cu nimic in evidența. Invitat la GSP Live, Laurențiu Lica, fost coleg cu Catalin Hildan la Dinamo, cel care a facut parte din generația crescuta de Ionuț Chirila in…

- Scaunul lui Cosmin Contra (44 de ani) se clatina dupa ce Dinamo a ajuns la 4 infrangeri consecutive. In cazul unei desparțiri de „Gurița”, șefii spanioli ai clubului au o varianta de inlocuire a antrenorului roman. In acest moment, Cosmin Contra inca beneficiaza de increderea șefilor lui Dinamo, insa…

- Danuț Lupu, 53 de ani, a vorbit din nou despre Dinamo și a lansat o ipoteza in privința proiectului spaniolilor din Ștefan cel Mare. „Contra pleaca odata cu spaniolii. Nu vor mai ramane nici ei daca antrenorul va decide sa-și dea demisia. Saptamana asta e cruciala pentru Dinamo, și nu știu daca au banii…