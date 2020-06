Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, joi, 11 iunie, pentru prima data in istoria pieței romanești de arta, au ieșit la vanzare in același timp, intr-aceeași licitație, doua picturi reprezentative ale lui Nicolae Grigorescu, reprezentand tema sa predilecta, a peisajului spiritual romanesc – „carele cu boi”, venind…

- Doua bilete la petrecerea organizata de revista Vanity Fair dupa gala de decernare a premiilor Oscar din 2021 in Los Angeles vor fi scoase la licitatie in cadrul campaniei AllinChallenge, dedicata strangerii de fonduri pentru combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza DPA, citat de

- Campania a 3-a de licitatii caritabile online pentru comunitatea turdeana: TRICOUL CARE A ADUS CELE MAI MARI PERFORMANȚE SPORTIVE DIN ISTORIA TURZII. TRICOUL POTAISSEI TURDA Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un proiect aprobat de municipalitatea din Focsani in 2017 a fost, in sfarsit, scos la licitatie si ar urma sa fie finalizat in 16 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, fiind o investitie realizata cu fonduri europene.

- SIERRA QUADRANT SPRL, lichidator al FAN CONSULT SRL in faliment , organizeaza in data de 23.04.2020, ora 1500, la sediul din Bacau, str. Alexandru cel Bun, nr.11A, licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor active situate in zona periferica a loc. Costinesti, jud. Constanta:1. Teren…

- Cinci sute de tablouri de arta romaneasca clasica si contemporana vor fi scoase la licitatia organizata de Artmark, online, pe 28 si 29 aprilie, fiecare lucrare avand pretul unitar de pornire de 100 euro.

- Artmark anunța public ca va dona 5% din veniturile casei de licitație aferent sesiunilor de licitație organizate in lunile martie și aprilie, pentru achiziționarea urgenta de aparatura medicala performanta...