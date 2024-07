Stiri pe aceeasi tema

- A crescut intr-un orfelinat, unde a invațat de mic valoarea perseverenței și a educației. Este vorba despre Ionel Petrea, profesor și director la o școala din Timiș, finalist al campaniei Liga Profesorilor Excepționali.

- Se apropie momentul in care vom afla cine sunt cei trei caștigatori ai concursului național „Liga Profesorilor Excepționali". Pana pe 18 iulie, publicul poate vota profesorii favoriți, selectați din sutele de propuneri de catre comisia desemnata de Fundaț

- Nelu Avram, profesor de educație fizica și sport la Școala Gimnaziala „General Ioan Boeriu” din comuna Recea, Brașov, a fost desemnat finalist al campaniei „Liga Profesorilor Excepționali”, desfașurata la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei.

- Profesorul Laurian Micu, un dedicat dascal de istorie și religie la Liceul Teoretic Special „IRIS” din Timișoara, a fost recent desemnat finalist al campaniei naționale Liga Profesorilor Excepționali, desfașurata de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvolta

- Natalia Veronica Bica, profesor de educație artistica de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara, este cunoscuta pentru pasiunea sa profunda pentru arta și educație, dedicandu-și viața cultivarii creativitații in randul elevilor sai.

- Pana pe 18 iulie, publicul poate vota profesorii favoriți, selectați din sutele de propuneri de catre comisia Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei. Astazi o vom cunoaște pe Andrada Maria Muntean, o invațatoare pasionata și dedicata de la Școala Gimnaziala „Nicolae Orghidan” din Brașov.…

- Monica Ghiurco, cunoscuta pentru implicarea sa activa in promovarea educației de calitate și pentru abordarile sale inovatoare in domeniul jurnalismului educațional, va aduce o perspectiva valoroasa in procesul de selecție a profesorilor remarcabili din cadrul campaniei naționale „Liga Profesorilor…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei anunța inceperea evaluarii aplicanților și desemnarea celor 20 de cadre didactice finaliste in cadrul campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”.