Stiri pe aceeasi tema

- Beniamin Todosiu: USL a fost resuscitat! PSD preia conducerea Camerei Deputaților cu sprijinul PNL, care a uitat de ciuma roșie COMUNICAT DE PRESA: ”Alegerea lui Sorin Grindeanu in funcția de președinte interimar al Camerei Deputaților demonstreaza ca USL nu a murit niciodata, iar legatura dintre PNL…

- Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL, a declarat ca nu este foarte simplu sa se refaca fosta coaliție de guvernare, avand in vedere tot ceea ce s-a intamplat intre liberali și USR in ultima perioada. Pe de alta parte, eurodeputatul s-a aratat sceptic in legatura cu șansele ca un Guvern minoritar sa…

- I-a numit dușmanii poporului, cel mai mare rau care s-a intamplat in Romania și ciuma roșie. Acum, negociaza cu ei The post Dezvaluiri EXPLOZIVE despre implicarea statului paralel in culisele politice de la Cotroceni. De ce a dat mana Iohannis cu „ciuma roșie" – ora 18, Culisele statului paralel appeared…

- Situație neobișnuita intr-o localitate din Neamț, unde semafoarele sunt alimentate cu energie electrica de la un bar, scrie ziarul Știri de Neamț. Recent, proprietarul barului a scos semafoarele din priza pentru ca nimeni nu i-a platit curentul consumat. Este vorba de semafoarele amplasate in comuna…

- Cel puțin 16 angajați ai Filarmonicii Banatul au fost confirmați cu coronavirus in ultima perioada. Conducerea instituției a anunțat Direcția de Sanatate Publica, insa deocamdata nu a fost declarat focar de coronavirus acolo. Numarul cazurilor ar putea fi mult mai mare.

- „In condiții grele, cu un PSD care a capturat aproape integral pozițiile statului, cu o majoritate parlamentara apasatoare cu un PSD agresiv, care a incercat sa faca praf justiția și economia și sa diminueze atribuțiile președintelui și a tuturor instituțiilor pe care nu le controla, PNL a dus o lupta…

- Directia de Sanatate Publica Bucuresti a informat, duminica, faptul ca modul de calcul al incidentei cazurilor de coronavirus in functie de care se stabilesc scenariile in care se afla fiecare localitate respecta acelasi algoritm inca din luna martie a acestui an. "Urmare a informatiilor aparute…