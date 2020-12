De la Cioran citire (I)

Stiri pe aceeasi tema

- Am prezentat, in ediția de ieri, un articol de presa care prezenta cazul invațatorului C. Platon, rasplatit cu 500 de galbeni pentru activitatea sa didactica. Dar activitatea lui nu a fost nici ușoara și nici inlesnita de autoritați, care uitau sa plateasca cele necesare funcționarii școlii. Ceea ce…

- Graba, orgoliul si ignorarea unor prevederi importante din Constitutia Romaniei, la care s-au adaugat o totala necunoastere a realitatilor momentului, interne si internationale, lipsa de predictibilitate in evolutia fenomenelor politice, economice si sociale, au condus la situatia grava in care se gaseste…

- Dorina Burlacu, originara din comuna bacauana Brusturoasa, stabilita de mulți ani in Italia, la Reggio Emilia, a uimit italienii cu maiestria și excelența ei in bucatarie. Este chef bucatar, profesor cu un Master in Nutritie Culinara la Accademia di Nutrizione Culinaria din Bologna, unicul bucatar chef…

- Se numeste „Consiliere si dezvoltare personala”, disciplina din programa clasei a VIII-a, si a aparut la Editura „Corint logistic” (2020), in urma concursului de profil lansat de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Cele cinci coautoare sunt nume cunoscute in mediul educational bacauan: Nicoleta-Mihaela…

- La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat hotararea privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrana cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoza tratate in ambulatoriu. Conform documentului, incepand din data de 1 noiembrie 2020, se aproba cuantumul indemnizației…

- Constituirea noului Consiliu Județean, care trebuia sa aiba loc astazi, a fost amanata pentru ziua de maine. “Ca urmare a modificarii datei de catre Prefectura, va invitam sa participați maine, sambata 24 octombrie, cu incepere de la ora 13,00 la ședința de constituire a Consiliului Județean Bacau ca…

- Daca n-ați fost plecați prea departe, e imposibil sa nu fi aflat ca, de cateva saptamani, au loc lupte intre forțele Azerbaigeanului și cele ale Armeniei. Foste republici sovietice, una musulmana, alta ortodoxa, cele doua țari iși disputa un teritoriu numit Nagorno Karabah – Karabahul Muntos. Conflictul…

- Incepand cu data de 12 octombrie 2020, la nivelul municipiului Bacau prin Direcția de Asistența Sociala, se primesc cererile de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2020-martie 2020. Pentru toate tipurile de ajutoare de incalzire (energie termica in sistem…