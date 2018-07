De la cel mai mare faliment din istoria SUA, la reconstrucție. Cazul Detroit Fix acum 5 ani, Detroit devenea imaginea decaderii urbane in America. Orașul avea datorii de 18 miliarde de dolari și mai puțin de jumatate din numarul de locuitori din anii ‘80. Casele abandonate dominau peisajul. Pentru cei care au ramas, slujbele erau puține. Din cauza bugetului sarac, poliției ii lua aproape o ora sa raspunda unui apel de urgența. Dar declararea celui mai mare faliment din istoria SUA a permis orașului sa inceapa reconstrucția, constata CNN intr-o analiza la zi . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

