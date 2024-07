De la ce vârstă poți să îți faci cont bancar. Ce reguli au BCR și ING Bank De la ce varsta poți sa iți faci cont bancar. Ce reguli au BCR și ING Bank. Odata cu evoluția tehnologiei, chiar și adolescenții ajung sa iși doreasca propriul card de debit. De asemenea, mulți parinți aleg sa economiseasca bani pentru copii, iar bancile ofera o mulțime de soluții in acest sens. Și totuși de la ce varsta poți sa iți faci cont bancar? In primul rand minorii nu iși pot face singuri conturi in banca. Pe de alta parte, parinții o pot face. BCR spre exemplu ofera contul George Kids, pentru copiii de pana in 7 ani. Acesta se poate solicita online, iar cardul sosește acasa. Mai mult,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

