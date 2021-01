Stiri pe aceeasi tema

- George Simion și Claudiu Tarziu, liderii AUR care s-au prezentat la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier din partea alianței lor, dar și o propunere de ministru al Educației, au declarat, despre actuala coaliție de guvernare, ca “nu ii apuca 2024”. ”Partidele nu sunt legitime ca sa…

- George Simion și Claudiu Tarziu, liderii AUR care s-au prezentat la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier din partea alianței lor, dar și o propunere de ministru al Educației, au declarat, despre actuala coaliție de guvernare, ca “nu ii apuca 2024”. ”Partidele nu sunt legitime ca sa…

- Doar cu bunavoința de a grabi termenele legale am putea avea un guvern in aceasta saptamana, a declarat președintele PNL Ludovic Orban, duminica dimineața, inaintea unei noi runde de negocieri cu USR-PLUS și UDMR. “Sper sa finalizam in timp util astfel incat sa putem prezenta lista guvernului și programul…

- Dupa inchiderea sectiilor de votare, sacii cu buletinele de vot au fost sigiliati si transportati la sediile Birourilor Electorale. Daca in unele judete, procesul de vot dar si predarea sacilor, a decurs fara probleme, in cateva zone, cozile și cearta nu au putut fi evitate, relateaza Antena3. ”Nu…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) continua sa fie marea supriza a alegerilor parlamentare si in diaspora, transmite Antena 3. Potrivit rezultatelor provizorii, dupa centralizarea a peste 99% dintre voturile exprimate duminica, AUR ar fi obținut peste 8% dintre voturile pentru Camera Deputaților…

- PSD a caștigat alegerile parlamentare 2020 cu 29,83% din voturi, urmat de PNL – 24,66 % și USR-PLUS- 15,44%. Partidul AUR, surpriza acestui scrutin, intra in Parlament, avand 8,65 % din voturi, conform rezultatelor parțiale transmise de Biroul Electoral Central luni dimineața. PMP și Pro Romania nu…

- O femeie din Singapore, care a fost infectata cu noul coronavirus in martie cand era insarcinata, a nascut un bebeluș cu anticorpi impotriva virusului, oferind un nou indiciu daca infecția poate fi transferata de la mama la copil, relateaza Reuters. Bebelușul s-a nascut luna aceasta fara COVID-19, dar…

- Alianța USR Plus inregistreaza o creștere de 3 puncte procentuale in sondajul realizat de IMAS la comanda Europa FM in octombrie. 20,4% ar fi scorul Alianței daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare. Practic USR Plus are acum un scor mai bun decat avea PSD luna trecuta. PNL scade 2 puncte procentuale…