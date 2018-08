Stiri pe aceeasi tema

- Au descoperit frumusetea vietii de familie si, pentru ca se descurca atat de bine cu Ella, vor sa-i daruiasca si un partener de joaca. Nu stiu cum de Andreea Balan (34) si George Burcea (30) mai gasesc timp si pentru ei doi, de vreme ce se impart intre carierele lor, rolul de parinti si, mai nou, vlogging.…

- Andreea Balan nu vrea ca Ella sa-i calce pe urme. Vedeta, cantareața de succes și jurat in emisiunea “Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, ne-a explicat și de ce se roaga ca fiica ei sa aleaga alta meserie, nu pe cea de artist. Andreea e celebra, are o viața de familie fericita și cam tot ce și-a…

- Andreea Balan, una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania, a implinit, sambata, 23 iunie, varsta de 34 de ani. Cantareața a petrecut in sanul familiei, alaturi de soțul ei, George Burcea, și micuța Ella, fetița cuplului. „Am avut vise si am crezut in ele. Nu stiam calea, dar am stiut destinatia,…

- BERBEC Luna se afla in stransa legatura cu Jupiter si Uranus, ceea ce iti amplifica starea de bine. Increderea in tine primeste un suport cosmic fantastic si poti straluci doar fiind tu insuti. Sa nu-ti fie frica sa te indepartezi de norma si sa faci lucrurile asa cum simti. O abordare inovatoare poate…

- Peste o mie de vedete de marca din toate domeniile – oameni de televiziune, actori, cantareți, sportivi și influenceri online – au pașit pe covorul roșu, la cea mai așteptata petrecere a anului: VIVA Party 2018, eveniment gazduit, intr-un cadru de basm, de Flavours in The Garden @Clubul Diplomatic. Iata…

- Cupluri celebre la VIVA! Party 2018 . Peste 1.000 de vedete au raspuns invitației de a participa la unul din cele mai așteptate evenimente ale primaverii. Unele dintre ele au venit singure, iar altele, alaturi de perechea lor. Printre cuplurile celebre care și-au facut apariția la petrecerea VIVA!…

