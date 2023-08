Stiri pe aceeasi tema

- Ținta scandalului sunt artistele Elena Merișoreanu, Laura Lavric, Saveta Bogdan, Lorenna și Vladuța Lupau, despre care Angela Rusu a spus ca nu au talent. Dupa ce a auzit acestea, Elena Merișoreanu nu a ezitat sa o puna la punct pe cantareața. „La noi exista o vorba din batrani: "Cand te latra o cațea,…

- Lora și Doinița Oancea erau cele mai bune prietene insa, la un moment dat, relația celor doua s-a stricat. Motivul? Ionuț Ghenu, tour-managerului Lorei, care era iubitul Doinitei Oancea. Barbatul s-a desparțit de actrița și, la acea vreme, presa specula ca ar avea o relație cu artista. Deși inițial…

- Alexandru Rafila raspunde acuzatiilor deputatului PSD de Cluj, Patriciu Achimas Cadariu, medic si fost ministru al Sanatatii, care a anuntat, inițial, ca nu sustine un guvern cu un ministru care isi bate joc de pacientii de cancer.

- VIDEO | Scandal de proporții la bordul unei aeronave Wizz Air: O romanca, evacuata din avion, dupa ce s-a certat cu stewardesa. De la ce a pornit totulO pasagera de origine romana a fost evacuata de la bordul avionului dupa un schimb de replici tensionat cu o stewardesa. CITESTE SI Focuri de…

- Scene de groaza la Braila. Victima a fugit de agresor in fața blocului, cu un cuțit infipt in spate. Tentativa de omor a avut loc in cursul serii de joi. S-au certat dupa ce au baut Dupa o seara stropita cu alcool, brailenii s-au luat la cearta. Conflictul a degenerat, iar la un moment dat, […] The…

- Maria a ajuns sa fie in „razboi” cu propria ei sora, iar totul din cauza banilor. Cele doua au fost foarte apropiate in trecut, dar relația lor s-a racit. Motivul: moștenirea lasata de tatal lor. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Chefi la cuțite continua cu tensiuni de proporții intre Monica Pușcoiu și Nina Hariton. Cele doua concurente continua sa se certe și la aceasta proba de battle. Daca in urma cu o ediție cele doua au avut cateva conflicte, acestea au continuat și in ediția din 24 mai 2023. Iata de la ce a pornit cearta…