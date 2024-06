De la cal, la caii putere A doua ediție a evenimentului organizat de Retrocars Romania, in weekend, a adus mii de oameni la Hipodromul Ploiești. Mașini de epoca, curse hipice de trap și galop, artificii, concerte de muzica pentru toate gusturile, atmosfera, fotbal cu mii de oameni urmarind Romania – Belgia, spectacol și adrenalina, toate la un loc pentru un spectacol care a scos din canicula și „rutina ” municipiul Ploiești. Sa tot fie astfel de evenimente… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

