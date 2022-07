Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale i-au inaintat invinuirea și l-au audiat joi pe fostul notar al organizației criminale „Plahotniuc”, care a fost extradat din Belgia in seara aceleași zile. Invinuirea prezentata ține de anumite fapte infracționale…

- Olga Bondarciuc, notarul lui Plahotniuc, a fost extradata din Bruxelles, Belgia. Anunțul a fost facut de Poliția Republicii Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Audierea fostului ministru de Interne, Alexandru Jizdan, de catre procurorii PCCOCS a avut loc joi, 30 iunie curent, in prezența aparatorului acestuia. „Atribuirea statului de banuit a fost precedata de desfașurarea perchezițiilor pe dosar, in cinci locații din municipiul Chișinau și din republica.…

- La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), judecatorul de instrucție a autorizat aplicarea sechestrului in suma ce depașește 150.000.000 lei pe active care formeaza capitalul social al companiei care gestioneaza Portul International Liber Giurgiulesti.

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, au preluat in custodia statului un cetațean al Moldovei – membru al unui grup criminal organizat, internațional – extradat din Franța…

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au trimit in judecata a dosarului de judecata cu referire la alți trei invinuiți de inscenarea violului in privința fostului polițist de frontiera, in octombrie 2018. Invinuiții sunt din Chișinau,…

- Ofițerii Departamentului antifrauda și conformare al Serviciului Vamal de comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), desfașoara acțiuni de urmarire penala intr-un dosar de contrabanda cu marfuri introduse ilegal pe teritoriul vamal…